Лига Европы: расписание ответных матчей и трансляций полуфинала
В четверг, 18 мая, будут сыграны ответные матчи полуфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
22:00 "Байер" (Германия) - "Рома" (Италия) (Первый матч - 0:1)
22:00 "Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия) (Первый матч – 1:1)
- 16 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше "Милана".
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