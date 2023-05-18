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Анонс

Лига Европы: расписание ответных матчей и трансляций полуфинала

18 мая, 2023 четверг
06:30
Спорт

В четверг, 18 мая, будут сыграны ответные матчи полуфинала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Полуфинал. Повторные встречи

18 мая

22:00 "Байер" (Германия) - "Рома" (Италия) (Первый матч - 0:1)

22:00 "Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия) (Первый матч – 1:1)

Севилья
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