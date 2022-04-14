Лига Европы: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала
В четверг, 14 апреля, будут сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции будут доступны на медиасервисе Megogo.
Лига Европы
Четвертьфинал
13 апреля
19:45 "Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия)
Первый матч – 1:1
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия)
Первый матч – 1:0
22:00 "Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия)
Первый матч – 1:1
22:00 "Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия)
Первый матч – 1:1
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