Лига Европы: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Трансляции будут доступны на медиасервисе Megogo.



Лига Европы



Четвертьфинал



13 апреля



19:45 "Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия)



Первый матч – 1:1

Первый матч – 1:0Первый матч – 1:1Первый матч – 1:1

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