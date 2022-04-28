Лига Европы: расписание матчей и трансляций полуфинала
Сегодня, 28 апреля, будут сыграны полуфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига Европы
Полуфинал
28 апреля
22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 "Вест Хэм" (Англия) – "Айнтрахт" (Германия)
Прямая трансляция на Megogo
- 26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
- 27 апреля в другом полуфинале ЛЧ английский "Ливерпуль" уверенно обыграл испанский "Вильярреал".
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