Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
В четверг, 13 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятором всех матчей является Megogo.
Лига Европы
Четвертьфинал. Первые матчи
13 апреля
19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
22:00 "Байер" (Германия) - "Рояль Унион СЖ" (Бельгия)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия)
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