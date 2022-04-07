Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
В четверг, 7 апреля, будут сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Четвертьфинал
7 апреля
19:45 "Лейпциг" (Германия) – "Аталанта" (Италия)
22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)
22:00 "Брага" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
Прямая трансляция на Megogo
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