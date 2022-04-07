Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала

ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета

"Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей": посол в Берлине Мельник раскритиковал Меркель, которая не приехала в Украину и отдыхает в Италии