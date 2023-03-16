Лига Европы: расписание матчей и трансляций 16 марта
В четверг, 16 марта, будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятор всех матчей - медиасервис Megogo.
Лига Европы
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
19:45 "Бетис" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первый матч – 1:4
19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина)
Первый матч – 1:1
19:45 "Фенербахче" (Турция) - "Севилья" (Испания)
Первый матч – 0:2
19:45 "Фрайбург" (Германия) – "Ювентус" (Италия)
Первый матч – 0:1
22:00 "Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия)
Первый матч – 2:2
22:00 "Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия)
Первый матч – 0:2
22:00 "Унион Рояль СЖ" (Бельгия) – "Унион" (Германия)
Первый матч – 3:3
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Байер" (Германия)
Первый матч – 0:2
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное