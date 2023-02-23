Лига Европы: расписание матчей и трансляций 1/16 финала
Сегодня, 23 февраля, будут сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи 1/16 финала ЛЕ транслирует медиасервис Megogo.
Лига Европы
1/16 финала. (Повторные матчи)
23 февраля
19:45 "Мидтьюланн" (Дания) - "Спортинг" (Португалия)
19:45 "Монако" (Франция) – "Байер" (Германия)
19:45 "Нант" (Франция) – "Ювентус" (Италия)
19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Севилья" (Испания)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Ренн" (Франция) – "Шахтер" (Украина)
22:00 "Рома" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Унион" (Германия) – "Аякс" (Нидерланды)
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