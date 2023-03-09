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Лига Европы: расписание матчей 9 марта

9 мартa, 2023 четверг
06:55
Спорт

В четверг, 9 марта, стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

1/8 финала

9 марта

19:45 "Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)

19:45 "Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

19:45 "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

19:45 "Унион" (Германия) - "Унион СЖ" (Бельгия)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания)

22:00 "Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

22:00 "Ювентус" (Италия) – "Фрайбург" (Германия)

Трансляция всех матчей - Megogo

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