Лига Европы: расписание матчей 9 марта
В четверг, 9 марта, стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
1/8 финала
9 марта
19:45 "Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)
19:45 "Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
19:45 "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
19:45 "Унион" (Германия) - "Унион СЖ" (Бельгия)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания)
22:00 "Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)
22:00 "Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Фрайбург" (Германия)
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