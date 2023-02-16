Лига Европы: расписание матчей 1/16 финала
В четверг, 16 февраля, стартует плей-офф раунд Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи можно просмотреть на медиасервисе Megogo.
Лига Европы
1/16 финала
16 февраля
19:45 "Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия)
19:45 "Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Испания)
19:45 "Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия)
19:45 "Шахтер" (Украина) – "Ренн" (Франция)
22:00 "Байер" (Германия) - "Монако" (Франция)
22:00 "Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)
22:00 "Спортинг" (Португалия) - "Митьюланн" (Дания)
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.74Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное