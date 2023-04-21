Лига Европы: определились полуфинальные пары турнира
В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". Леверкузенский "Байер" ждет противостояние с итальянской "Ромой".
Матчи пройдут 11 и 18 мая.
- 20 апреля в четвертьфинале Лиги Европы английский " Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи".
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