Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в 1/8 финала
Английский "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл испанский "Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:1. Голы в ворота "Бетиса" забили Маркус Решфорд, Антони, Бруно Фернандеш и Ваут Вегхорст.
Единственный мяч для "Бетиса" оформил Айосе Перес. Это произошло на 32-й минуте, а счет стал 1:1.
Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.
Лига Европы
1/8 финала
9 марта
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания) 4:1
Голы: Решфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Перес, 32
- 9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью против нидерландского "Фейеноорда".
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