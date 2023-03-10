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Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис" в 1/8 финала

10 мартa, 2023 пятница
00:15
Спорт

Английский "Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл испанский "Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:1. Голы в ворота "Бетиса" забили Маркус Решфорд, Антони, Бруно Фернандеш и Ваут Вегхорст.

Единственный мяч для "Бетиса" оформил Айосе Перес. Это произошло на 32-й минуте, а счет стал 1:1.

Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.

Лига Европы

1/8 финала

9 марта

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания) 4:1

Голы: Решфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Перес, 32

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