Об этом сообщает Еспресо.TV

На 35-й минуте "Фенербахче" открыл счет. Диего Росси сделал навес из углового, а Густаво Энрике запер подачу ударом головой.

"Динамо" сравняло на 64-й. Отличным ударом в одно касание из-за пределов штрафной Цыганков попадает в нижний правый угол ворот.

Но "Динамо" не смогло удержать ничью. На 92-й минуте, снова после навеса, на дальней штанге защитники не заметили Батшуаи.

Групповой этап Лиги Европы

"Фенербахче" – "Динамо" 2:1.

Фенербахче : Баиндыр (к) – Энрике, Салай, Перес – Алиоски, Креспу, Аран, Кадиоглу – Кинг, Педру, Росси.

Динамо : Бущан – Дубинчак, Сирота, Бурда, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Кабаев, Гармаш, Цыганков.

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