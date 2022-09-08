Лига Европы. Киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче"
В который раз украинские футболисты потеряли концентрацию на последних минутах и поплатились за это пропущенным решающим голом
Об этом сообщает Еспресо.TV
На 35-й минуте "Фенербахче" открыл счет. Диего Росси сделал навес из углового, а Густаво Энрике запер подачу ударом головой.
"Динамо" сравняло на 64-й. Отличным ударом в одно касание из-за пределов штрафной Цыганков попадает в нижний правый угол ворот.
Но "Динамо" не смогло удержать ничью. На 92-й минуте, снова после навеса, на дальней штанге защитники не заметили Батшуаи.
Групповой этап Лиги Европы
"Фенербахче" – "Динамо" 2:1.
Фенербахче : Баиндыр (к) – Энрике, Салай, Перес – Алиоски, Креспу, Аран, Кадиоглу – Кинг, Педру, Росси.
Динамо : Бущан – Дубинчак, Сирота, Бурда, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Кабаев, Гармаш, Цыганков.
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