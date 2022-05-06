Лига Европы: каким будет финал турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Айнтрахт" оказался сильнее лондонского "Вест Хэма" (3:1 по сумме двух матчей), а "Рейнджерс" сенсационно победил немецкий "Лейпциг" (3:2).



Финал Лиги Европы состоится 18 мая. Матч пройдет на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

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