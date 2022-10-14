Лига Европы: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 4-х поражений подряд
После 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" занимает последнюю позицию в группе B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 10 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.
Киевское "Динамо" уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. У украинцев остаются шансы на третью позицию, которая позволит нам сыграть в Лиге конференций.
В 5-м туре "Динамо" встретится с киприотским "АЭК Ларнаком". Матч пройдет 27 октября.
- В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.
- В Лиге конференций СК "Днепр-1" победил "Вадуц", представляющий Лихтенштейн.
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