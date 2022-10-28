Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 11 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 1 набранный балл. "АЭК Ларнака" – третий – 4 пункта.

Киевское "Динамо" уже упустило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. За 5 матчей украинцы пропустили 9 голов и забили 5 мячей, однако 3 именно в последнем матче с киприотами.

В заключительном матче группового раунда "Динамо" сыграет с "Фенербахче".

27 октября матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между АЭК из Ларнаки и киевским "Динамо" завершился результативной ничьей.

В Лиге конференций СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" со счетом 1:0.

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