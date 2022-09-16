Об этом сообщает Еспресо.TV.

После матчей 15 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 4 балла. "Динамо" идет последним, у украинцы 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий.

В 3-м туре "Динамо" сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 6 октября.

15 сентября СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" во 2-м туре Лиги конференций.

В вечере Лиги Европы киевское "Динамо" сенсационно проиграло в матче против "АЭК Ларнака".

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