Лига Европы: как выглядит таблица группы "Динамо" после унизительного поражения в матче с "АЭК Ларнака"
Киевское "Динамо" опустилось на последнюю строчку в группе B после матчей 2-го тура Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей 15 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 4 балла. "Динамо" идет последним, у украинцы 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий.
В 3-м туре "Динамо" сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 6 октября.
- 15 сентября СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" во 2-м туре Лиги конференций.
- В вечере Лиги Европы киевское "Динамо" сенсационно проиграло в матче против "АЭК Ларнака".
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