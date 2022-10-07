Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", имеющие по 7 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.

В 4-м туре "Динамо" снова сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 13 октября.

6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".

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