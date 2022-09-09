Лига Европы: как выглядит таблица группы "Динамо" после 1-го тура
После поражения в матче 1-го тура Лиги Европы киевское "Динамо" занимает третье место в группе B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло турецкому "Фенербахче", а кипрский "АЭК Ларнака" уступил французскому "Ренну" (1:2).
Таблицу группы B возглавили "Ренн" и "Фенербахче". У команд по 3 балла. "Динамо" идет третьим.
Во 2-м туре "Динамо" сыграет против "АЭК Ларнака". Матч пройдет 15 сентября.
- 8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".
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