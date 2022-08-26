Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевку турнира, в котором сыграет "Динамо"
Сегодня, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в котором в этом году сыграет киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Начало трансляции жеребьевки Лиги Европы запланировано на 13:45. Транслятором события станет Megogo и официальный сайт УЕФА.
Единственный представитель Украины в ЛЕ в этом году – киевское "Динамо". На жеребьевке украинцы будут в первой корзине и не попадут на матчи с сильнейшими соперниками.
Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
Жеребьевка Лиги Европы
1-я корзина: "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лацио", "Брага", "Црвена Звезда", "Динамо", "Олимпиакос".
2-я корзина: "Фейеноорд", ПСВ, "Ренн", "Монако", "Реал Сосьедад", "Карабах", "Мальме", "Лудогорец".
3-я корзина: "Фенербахче", "Шериф", "Бетис", "Митьюланд", "Буде-Глимт", "Ференцварош", "Унион" Берлин, "Фрайбург".
4-я корзина: "Трабзонспор", "Нант", ГИК, "Штурм", АЭК Ларнака, "Омония", "Цюрих", "Юнион".
- 25 августа во втором матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку" и вылетел из турнира.
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