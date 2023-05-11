Лига Европы: где и когда смотреть полуфинальные матчи турнира
В четверг, 11 мая, будут сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Стадио Олимпико" сразятся "Рома" и "Байер", а в Турине "Ювентус" и "Севилья" будут определять сильнее на "Альянц Стедиум".
Транслятором матчей является Megogo.
Лига Европы
Полуфинал. Первые встречи
11 мая
22:00 "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия)
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания)
- 20 апреля в четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи".
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