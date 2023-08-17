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Лига Европы: "Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" и выбыл из турнира

17 августа, 2023 четверг
23:06
Новости

В четверг, 17 августа, украинский СК "Днепр-1" не сумел победить чешскую "Славию" в ответном матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги Европы - матч завершился со счетом 1:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

17 августа

"Днепр-1" (Украина) – "Славия" (Чехия) 1:1

Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Голы : Рубчинский, 45+1 – Юречка, 52

Днепр-1 : Кинарейкин, Каплиенко, Кравец (Сваток 73), Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Горбунов (Билл 64), Пихаленок (Леднев 73), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда 64)

Славия : Коларж, Провод, Голеш, Усу, Масопуст (Доудера 70), Зеферис, Дорли (Громада 85), Шевчик, ван Бюрен (Хитил 75), Юречка (Юрашек 85), Шранц (Влчек 70)

Предупреждение : Гуцуляк 25

"Днепру - 1" удалось дать надежду своим болельщикам только в конце первого тайма, когда благодаря индивидуальному мастерству дальним ударом мяч забил Валентин Рубчинский.

Однако в начале второго тайма "Днепр-1" пропустил. Сначала арбитр на линии сигнализировал положение вне игры, но после просмотра VAR главный арбитр легализовал гол Вацлава Юречка.

Теперь "Славия" сыграет против еще одного клуба из Украины, луганской "Зари", которая на этом этапе только начнет выступления в еврокубках.

"Днепр-1" будет играть матч плей-офф квалификации Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Лех" – "Спартак Трнава".

  • Первая встреча команд закончилась поражением "Днепра-1" со счетом 0:3.
  • В четверг, 10 августа, "Динамо" встречалось в Салониках с греческим "Арисом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и уступило 1:0. Во втором киевляне победили в серии пенальти.
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