Лига чемпионов: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда
В среду, 26 июля, завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, проходившие в течение двух дней
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Лига чемпионов
Квалификаций. 2-й раунд. Первые матчи.
26 июля.
"Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь) 6:2
Голы : Гомис 17 (пен.), Бенгтссон 32, Бане 40 (автогол), Гомис 60, Монтнор 83, Стенпинские 90+1 (пен.) – Концевой 48, Хадаркевич 65.
"Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Тель-Авив) 1:0
Гол : Талаль 28
"Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан) 3:2
Голы : Джафаркулиев 55 (автогол), Пясецкий 71, Киттель 90+1 – Джиджа 73, Джиджа 75
"Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения) 1:1
Голы : Янков 44 – Елсник 14
КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Хеккен" (Швеция) 0:0
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В первый игровой день второго квалификационного раунда ЛЧ, 25 июля, прошли семь матчей.
"Днепр-1" 25 июля тоже стартовал во 2-м квалификационном раунде ЛЧ, где уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:1.
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