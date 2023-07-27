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Лига чемпионов: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда

27 июля, 2023 четверг
00:56
Спорт

В среду, 26 июля, завершились первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, проходившие в течение двух дней

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 24 команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний. Победители по сумме двух игр выходят в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие переходят в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов

Квалификаций. 2-й раунд. Первые матчи.

26 июля.

"Арис" (Кипр) – БАТЭ (Беларусь) 6:2

Голы : Гомис 17 (пен.), Бенгтссон 32, Бане 40 (автогол), Гомис 60, Монтнор 83, Стенпинские 90+1 (пен.) – Концевой 48, Хадаркевич 65.

"Шериф" (Молдова) – "Маккаби" (Хайфа, Тель-Авив) 1:0

Гол : Талаль 28

"Ракув" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан) 3:2

Голы : Джафаркулиев 55 (автогол), Пясецкий 71, Киттель 90+1 – Джиджа 73, Джиджа 75

"Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения) 1:1

Голы : Янков 44 – Елсник 14

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Хеккен" (Швеция) 0:0

Кто будет представлять в ЛЧ 2023/24 Украина

Чемпион Украины "Шахтер" в новом сезоне сыграет сразу на групповом раунде главного еврокубка.

В первый игровой день второго квалификационного раунда ЛЧ, 25 июля, прошли семь матчей.

"Днепр-1" 25 июля тоже стартовал во 2-м квалификационном раунде ЛЧ, где уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:1.

Ліга чемпіонів
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