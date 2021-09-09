Лига чемпионов: за кого украинцам болеть в групповом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют два украинских клубов - "Шахтер" и "Динамо".

Кроме "Динамо" и "Шахтера" - украинские болельщики также смогут болеть за наших соотечественников. В групповом этапе сыграют Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Андрей Лунин ( "Реал), Руслан Малиновский (" Аталанта "), Роман Яремчук (" Бенфика ") и Эдуард Соболь (" Брюгге ").



Также особое внимание вызывает молдавский "Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб.

Групповой этап ЛЧ стартует 14 сентября и продлится до 8 декабря.



Лига чемпионов



Группа А



1. "Манчестер Сити" (Англия)



2. ПСЖ (Франция)



3. "Лейпциг" (Германия)



4. "Брюгге" (Бельгия)



Группа B



1. "Атлетико" (Испания)



2. "Ливерпуль" (Англия)



3. "Порту" (Португалия)



4. "Милан" (Италия)



Группа C



1. "Спортинг" (Португалия)



2. "Боруссия" (Дортмунд, Германия)



3. "Аякс" (Нидерланды)



4. "Бешикташ" (Турция)



Группа D



1. "Интер" (Италия)



2. "Реал" (Испания)



3. "Шахтер" (Украина)



4. "Шериф" (Молдова)



Группа E



1. "Бавария" (Германия)



2. "Барселона" (Испания)



3. "Бенфика" (Португалия)



4. "Динамо" (Украина)



Группа F



1. "Вильярреал" (Испания)



2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)



3. "Аталанта" (Италия)



4. "Янг Бойз" (Швейцария)



Группа G



1. "Лилль" (Франция)



2. "Севилья" (Испания)



3. "Зальцбург" (Австрия)



4. "Вольфсбург" (Германия)



Группа H



1. "Челси" (Англия)



2. "Ювентус" (Италия)



3. "Зенит" (Россия)



4. "Мальме" (Швеция)

1 тур - 14/15 сентября,2 тур - 28/29 сентября,3 тур - 19/20 октября,4 тур - 2/3 ноября,5 тур - 23/24 ноября,6 тур - 7/8 декабря.

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