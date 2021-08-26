Лига чемпионов: за кого украинцам болеть в групповом этапе

Кроме "Динамо" и "Шахтера" - Украинские болельщики также смогут болеть за наших соотечественников. В групповом этапе сыграют Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Андрей Лунин ( "Реал"), Руслан Малиновский ("Аталанта "), Роман Яремчук (" Бенфика "), Эдуард Соболь (" Брюгге ") и Игорь Пластун ("Лудогорец" ).



Также особое внимание вызывает молдавский "Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.

Список всех команд Лиги чемпионов 2021/22:"Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильярреал""Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси""Бавария", "СБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург""Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус""Лилль", ПСЖ"Спортинг", "Порту", "Бенфика""Зенит""Зальцбург""Брюгге""Аякс""Бешикташ""Янг Бойз""Лудогорец""Шериф"

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