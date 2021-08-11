Лига чемпионов: все пары плей-офф квалификации. За кого болеть украинцам

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а соперник украинский в плей-офф - "Монако" оказалось сильнее пражскую "Спарту".



Украинцы также с особым интересом наблюдать за матчами клубов, которые связаны с нашими соотечественниками. "Бенфика" Романа Яремчука сыграет с нидерландским ПСВ, "Ференцварош" Игоря Харатин и Александра Зубкова соревноваться со швейцарским "Янг Бойз", а "Лудогорец" Игорь Пластун играть против шведского "Мальме".



Молдавский "Шериф", который тренирует Юрий Вернидуб, сыграет против загребского "Динамо".



Матчи плей-офф раунда ЛЧ состоятся 17 и 24 августа. Победители сыграют в групповом раунде турнира.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина)

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды)

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария)

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия)