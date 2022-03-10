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Лига чемпионов: украинцы Зинченко и Лунин вышли в четвертьфинал турнира

10 мартa, 2022 четверг
00:12
Спорт

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во вторник, 8 марта, "Бавария" сокрушила австрийский "Зальцбург" 7:1. "Ливерпуль" дома в большинстве проиграл "Интеру", но по сумме двух матчей оказался сильнее.

Сегодня, 9 марта, "Манчестер Сити" прошел "Спортинг", а "Реал" благодаря хет-трику Карима Бензимы одолел ПСЖ. Места в четвертьфинале получили украинцы Александр Зинченко и Андрей Лунин.

Следующие четыре участника четвертьфинала определятся на следующей неделе.

Лига чемпионов

1/8 финала

9 марта

"Манчестер Сити" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) (первый матч – 5:0)

"Реал" (Испания) – ПСЖ (Франция) 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

8 марта

"Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) 7:1 (первый матч – 1:1)

Голы : Левандовски, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

"Ливерпуль" (Англия) – "Интер" (Италия) 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Мартинес, 62

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Андрей Лунин
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