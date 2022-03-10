Лига чемпионов: украинцы Зинченко и Лунин вышли в четвертьфинал турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Во вторник, 8 марта, "Бавария" сокрушила австрийский "Зальцбург" 7:1. "Ливерпуль" дома в большинстве проиграл "Интеру", но по сумме двух матчей оказался сильнее.



Сегодня, 9 марта, "Манчестер Сити" прошел "Спортинг", а "Реал" благодаря хет-трику Карима Бензимы одолел ПСЖ. Места в четвертьфинале получили украинцы Александр Зинченко и Андрей Лунин.



Следующие четыре участника четвертьфинала определятся на следующей неделе.



Лига чемпионов



1/8 финала



9 марта



"Манчестер Сити" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) (первый матч – 5:0)



"Реал" (Испания) – ПСЖ (Франция) 3:1 (первый матч – 0:1)



Голы: Бензема, 61, 76, 78 - Мбаппе, 39

8 марта



"Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) 7:1 (первый матч – 1:1)



Голы : Левандовски, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.

8 марта Польша, Швеция и Чехия согласились с решением исключить Россию из квалификации ЧМ-2022 , а также перенести матч Украины с марта по июнь.

9 марта английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.

Мартинес, 62

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