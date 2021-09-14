Лига чемпионов: УЕФА запретил "Аяксу" играть в форме с символами в честь Боба Марли

Об этом сообщает ajaxlife.nl.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) потребовал убрать из футболок "Аякса" изображения трех птиц, является отсылкой к одной из песен Марли.

"УЕФА рассматривает это как другое выражение логотипа клуба, логотипа спонсора или логотипа производителя формы", - пояснили в амстердамском клубе.

На футболки черного цвета, которые являются третьим комплектом "Аякса", нанесены зеленые, желтые и красные полоски, а на спине изображены три птиц.

15 сентября "Аякс" проведет с португальским "Спортингом" первый матч группового раунда Лиги чемпионов.

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