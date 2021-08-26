Лига чемпионов: список команд, которые сыграют в групповом этапе
В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют два украинских клуба - "Шахтер" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.Список всех команд Лиги чемпионов 2021/22:
Испания: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья", "Вильярреал"
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси"
Германия: "Бавария", "СБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург"
Италия: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Ювентус"
Франция: "Лилль", ПСЖ
Португалия: "Спортинг", "Порту", "Бенфика"
Россия: "Зенит"
Австрия: "Зальцбург"
Бельгия: "Брюгге"
Украина: "Динамо" Киев, "Шахтер"
Нидерланды: "Аякс"
Турция: "Бешикташ"
Швейцария: "Янг Бойз"
Болгария: "Лудогорец"
Молдова: "Шериф"
- 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- В другом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграл вничью против загребского "Динамо" и сенсационно вышел в групповой этап турнира.
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