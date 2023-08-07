Лига чемпионов: состоялась жеребьевка плей-офф квалификации
В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) в Ньоне (Швейцария).
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЛЧ
Путь чемпионов
"Слован" (Словакия) / "Маккаби (Хайфа, Израиль) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Антверпен" (Бельгия) – АЕК (Греция) / "Динамо" (Хорватия)
"Ракув" (Польша) / "Арис" (Кипр) - "Копенгаген" (Дания) / "Спарта" (Чехия)
КИ "Клаксвик" (Фареры) / "Мольде" (Норвегия) - "Олимпия" (Словения) / "Галатасарай" (Турция)
Путь представителей лиг
"Рейнджерс" (Шотландия) / "Серветт" (Швейцария) – ПСВ (Нидерланды) / "Штурм" (Австрия)
"Брага" (Португалия) / ТСЦ (Сербия) - "Панатинаикос" (Греция) / "Марсель" (Франция)
Матчи состоятся 22/23 и 29/30 августа.
Когда выступления в ЛЧ начнет "Шахтер"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Вице-чемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.88
Покупка 36.88Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное