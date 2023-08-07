Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА (Европейского союза футбольных ассоциаций) в Ньоне (Швейцария).

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЛЧ

Путь чемпионов

"Слован" (Словакия) / "Маккаби (Хайфа, Израиль) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Антверпен" (Бельгия) – АЕК (Греция) / "Динамо" (Хорватия)

"Ракув" (Польша) / "Арис" (Кипр) - "Копенгаген" (Дания) / "Спарта" (Чехия)

КИ "Клаксвик" (Фареры) / "Мольде" (Норвегия) - "Олимпия" (Словения) / "Галатасарай" (Турция)

Путь представителей лиг

"Рейнджерс" (Шотландия) / "Серветт" (Швейцария) – ПСВ (Нидерланды) / "Штурм" (Австрия)

"Брага" (Португалия) / ТСЦ (Сербия) - "Панатинаикос" (Греция) / "Марсель" (Франция)

Матчи состоятся 22/23 и 29/30 августа.

Когда выступления в ЛЧ начнет "Шахтер"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Вице-чемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией".