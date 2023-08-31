Лига чемпионов: состоялась жеребьевка группового этапа 2023/24
Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине, в которой также находились австрийский "Зальцбург", итальянские "Милан" и "Лацио", португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", датский "Копенгаген" и ПСВ из Нидерландов. Эти команды не смогут стать соперником "горняков".
В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе H. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:
Группа А
"Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).
Группа В
"Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Ланс" (Франция).
Группа С
"Реал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Брага" (Португалия), "Юнион" (Берлин).
Группа D
"Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Испания), "Реал Соседад" (Испания).
Группа E
"Фейеноорд" (Нидерланды), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), Селтик" (Шотландия)
Группа F
ПСЖ (Франция), "Боруссия" (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).
Группа G
"Манчестер Сити" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).
Группа Н
"Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Антверпен" (Бельгия).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное