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Лига чемпионов: состоялась жеребьевка группового этапа 2023/24

31 августа, 2023 четверг
20:04
Спорт

Сегодня, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине, в которой также находились австрийский "Зальцбург", итальянские "Милан" и "Лацио", португальская "Брага", сербская "Црвена Звезда", датский "Копенгаген" и ПСВ из Нидерландов. Эти команды не смогут стать соперником "горняков".

В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе H. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Группа А

"Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция).

Группа В

"Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Ланс" (Франция).

Группа С

"Реал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Брага" (Португалия), "Юнион" (Берлин).

Группа D

"Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Испания), "Реал Соседад" (Испания).

Группа E

"Фейеноорд" (Нидерланды), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), Селтик" (Шотландия)

Группа F

ПСЖ (Франция), "Боруссия" (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия).

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Группа Н

"Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Антверпен" (Бельгия).

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