Лига чемпионов: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира
В пятницу, 18 марта, состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка проходила в Ньоне (Швейцария). В ходе процедуры были сформированы четвертьфинальные и потенциальные полуфинальные пары.
Во время жеребьевки посев не использовался, а клубы из одной страны могли стать соперниками. До этой стадии дошли:
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Реал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Бенфика" (Португалия)
"Челси" (Англия)
"Вильярреал" (Испания)
В итоге сформировались следующие пары:
1. "Челси" - "Реал"
2. "Манчестер Сити" – "Атлетико"
3. "Вильярреал" – "Бавария"
4. "Бенфика" – "Ливерпуль"
В полуфиналах встретятся победители пар 2 и 1, 4 и 3.
Четвертьфинальные матчи состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Сен-Дене (Франция) на стадионе Стад де Франс.
- Напомним, 16 марта определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.
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