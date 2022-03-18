Лига чемпионов: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка проходила в Ньоне (Швейцария). В ходе процедуры были сформированы четвертьфинальные и потенциальные полуфинальные пары.

Во время жеребьевки посев не использовался, а клубы из одной страны могли стать соперниками. До этой стадии дошли:

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Реал" (Испания)

"Атлетико" (Испания)

"Бенфика" (Португалия)

"Челси" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

В итоге сформировались следующие пары:



1. "Челси" - "Реал"



2. "Манчестер Сити" – "Атлетико"



3. "Вильярреал" – "Бавария"



4. "Бенфика" – "Ливерпуль"



В полуфиналах встретятся победители пар 2 и 1, 4 и 3.



Четвертьфинальные матчи состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Сен-Дене (Франция) на стадионе Стад де Франс.

Напомним, 16 марта определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

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