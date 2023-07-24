Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 3 квалификационного раунда
В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария), "Днепр-1" узнал потенциального соперника на третьем этапе отбора. В случае победы над греческим "Панатинаикосом" во втором круге квалификации вицечемпионы Украины встретятся с французским "Марселем". Матчи пройдут 8-9 и 15 августа. Марсельцами выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
Когда в Лиге чемпионов стартуют украинские клубы
"Днепр-1" сыграет первый матч против "Панатинаикоса" 25 июля в словацком Кошице. Повторная игра состоится 1 августа в Афинах.
"Шахтер" начнет выступления в ЛЧ сразу с группового раунда.
Результаты жеребьевки
Лига чемпионов
3 квалификационный раунд
"Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция) - "Марсель" (Франция)
"Брага" (Португалия) – ТСЦ (Сербия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)
ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)
- 18 июля во 2 раунд квалификации вышла бывшая команда украинского тренера Юрия Вернидуба - молдавский "Шериф".
- 19 июля в первом раунде отбора Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" под руководством тренера из РФ Станислава Черчесова проиграл "Класвику" с Фарерских островов.
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