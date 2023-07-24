Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария), "Днепр-1" узнал потенциального соперника на третьем этапе отбора. В случае победы над греческим "Панатинаикосом" во втором круге квалификации вицечемпионы Украины встретятся с французским "Марселем". Матчи пройдут 8-9 и 15 августа. Марсельцами выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

Когда в Лиге чемпионов стартуют украинские клубы

"Днепр-1" сыграет первый матч против "Панатинаикоса" 25 июля в словацком Кошице. Повторная игра состоится 1 августа в Афинах.

"Шахтер" начнет выступления в ЛЧ сразу с группового раунда.

Результаты жеребьевки

Лига чемпионов

3 квалификационный раунд

"Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция) - "Марсель" (Франция)

"Брага" (Португалия) – ТСЦ (Сербия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)

ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)