Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время жеребьевки в Ньоне (Швейцария) команды, которые финишировали на групповом раунде первыми в своих группах попали в первую корзину, ставшие второй - во вторую.

Корзина 1: "Наполи" (Италия), "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" ( Англия), "Бенфика" (Португалия)

Корзина 2: "Ливерпуль" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Милан" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд) , Германия), ПСЖ (Франция)

Команды из одной страны и клубы, игравшие в одной группе, не могли встретиться в 1/8 финала.

В итоге сформировались следующие пары:

Лига чемпионов

1/8 финала

"Лейпциг" - "Манчестер Сити"

"Брюгге" - "Бенфика"

"Ливерпуль" - "Реал"

"Милан" - "Тоттенхэм"

"Айнтрахт" - "Наполи"

"Боруссия" - "Челси"

"Интер" - "Порту"

ПСЖ – "Бавария"

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля 2023, повторные - 7, 8, 14 и 15 марта.

Единственный представитель Украины в ЛЧ "Шахтер" выбыл из турнира и продолжит выступления в Лиге Европы.

2 ноября в Варшаве в 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уступил "Лейпцигу" и выбыл из турнира

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb