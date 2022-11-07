Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала
В понедельник 7 ноября состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время жеребьевки в Ньоне (Швейцария) команды, которые финишировали на групповом раунде первыми в своих группах попали в первую корзину, ставшие второй - во вторую.
Корзина 1: "Наполи" (Италия), "Порту" (Португалия), "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" ( Англия), "Бенфика" (Португалия)
Корзина 2: "Ливерпуль" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Милан" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд) , Германия), ПСЖ (Франция)
Команды из одной страны и клубы, игравшие в одной группе, не могли встретиться в 1/8 финала.
В итоге сформировались следующие пары:
Лига чемпионов
1/8 финала
"Лейпциг" - "Манчестер Сити"
"Брюгге" - "Бенфика"
"Ливерпуль" - "Реал"
"Милан" - "Тоттенхэм"
"Айнтрахт" - "Наполи"
"Боруссия" - "Челси"
"Интер" - "Порту"
ПСЖ – "Бавария"
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля 2023, повторные - 7, 8, 14 и 15 марта.
Единственный представитель Украины в ЛЧ "Шахтер" выбыл из турнира и продолжит выступления в Лиге Европы.
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