Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда
Во вторник, 14 июня, состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЧ, по результатам которого соперников получили клубы, за которые выступают украинские футболисты - венгерский "Ференцварош" Александра Зубкова и болгарский "Лудогорец" Игоря Пластуна.
Венгры сыграют с казахстанским "Тоболом", болгары – с черногорской "Сутьеской".
Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда ЛЧ:
"Пюник" (Армения) – ЧФР "Клуж" (Румыния)
"Марибор" (Словения) – "Шахтер" (Беларусь)
"Лудогорец" (Болгария) – "Сутьеска" (Черногория)
"Дюделанж" (Люксембург) – "Тирана" (Албания)
"Тобол" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия)
"Мальме" (Швеция) – Победитель предварительного раунда
"Балкани" (Косово) – "Жальгирис" (Литва)
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
"Боде Глимт" (Норвегия) – "Клаксвик" (Фарерские острова)
ТНС (Уэльс) – "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Хибернианс" (Мальта)
"Лех" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан)
"Шкупи" (Северная Македония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
"Зринские" (Босния и Герцеговина) – "Шериф" (Молдова)
"Слован" (Словакия) – "Динамо (Батуми, Грузия)"
Матчи состоятся 5-6 и 12-13 июля.
- 15 июня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда, с которой борьбу в Лиге чемпионов в новом сезоне начнет "Динамо". "Шахтер" стартует в ЛЧ сразу по групповому раунду.
- 2 мая стало известно, что первым соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов станет турецкий "Фенербахче" или кипрский АЭК.
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