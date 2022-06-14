Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЧ, по результатам которого соперников получили клубы, за которые выступают украинские футболисты - венгерский "Ференцварош" Александра Зубкова и болгарский "Лудогорец" Игоря Пластуна.

Венгры сыграют с казахстанским "Тоболом", болгары – с черногорской "Сутьеской".

Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда ЛЧ:

"Пюник" (Армения) – ЧФР "Клуж" (Румыния)﻿

"Марибор" (Словения) – "Шахтер" (Беларусь)

"Лудогорец" (Болгария) – "Сутьеска" (Черногория)

"Дюделанж" (Люксембург) – "Тирана" (Албания)

"Тобол" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Мальме" (Швеция) – Победитель предварительного раунда

"Балкани" (Косово) – "Жальгирис" (Литва)﻿

ХИК (Финляндия) ﻿– РФШ (Латвия)

"Боде Глимт" (Норвегия) – "Клаксвик" (Фарерские острова)

ТНС (Уэльс) – "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Хибернианс" (Мальта)

"Лех" (Польша) – "Карабах" (Азербайджан)

"Шкупи" (Северная Македония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Зринские" (Босния и Герцеговина) – "Шериф" (Молдова)

"Слован" (Словакия) – "Динамо (Батуми, Грузия)"

Матчи состоятся 5-6 и 12-13 июля.

15 июня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда, с которой борьбу в Лиге чемпионов в новом сезоне начнет "Динамо". "Шахтер" стартует в ЛЧ сразу по групповому раунду.

2 мая стало известно, что первым соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов станет турецкий "Фенербахче" или кипрский АЭК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb