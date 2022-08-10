Лига чемпионов: с кем в плей-офф квалификации встретится "Динамо"
В плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против португальской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 9 августа, были сыграны все матчи 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. В итоге в плей-офф вышли киевское "Динамо", норвежский "Буде/Глимт", кипрский "Аполлон", чешская "Виктория Пльзень", сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика", загребское "Динамо", азербайджанский "Карабах", нидерландский ПСВ и шотландский "Рейнджерс".
В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16-17 и 23-24 августа.
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9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
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