Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. В каком решалась и судьба донецкого "Шахтера".
Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта".
Первые поединки плей-офф запланированы на 17-18 августа. Зато матче состоятся 24-25 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
путь чемпионов
"Зальцбург" - "Брондбю"
"Клуж" / "Янг Бойз" - "Ференцварош" / "Славия"
"Мальме" / "Рейнджерс" - "Олимпиакос" / "Лудогорец"
"Црвена Звезда" / "Шериф" - "Динамо Загреб" / "Легия"
путь нечемпионов
"Монако" / "Спарта" - "Шахтер" / "Генк"
"Спартак" / "Бенфика" - ПСВ / "Мидтьюланн"
- 2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .
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