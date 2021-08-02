Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. В каком решалась и судьба донецкого "Шахтера".



Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта".



Первые поединки плей-офф запланированы на 17-18 августа. Зато матче состоятся 24-25 августа.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф



путь чемпионов



"Зальцбург" - "Брондбю"



"Клуж" / "Янг Бойз" - "Ференцварош" / "Славия"



"Мальме" / "Рейнджерс" - "Олимпиакос" / "Лудогорец"



"Црвена Звезда" / "Шериф" - "Динамо Загреб" / "Легия"



путь нечемпионов



"Монако" / "Спарта" - "Шахтер" / "Генк"



"Спартак" / "Бенфика" - ПСВ / "Мидтьюланн"





2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .