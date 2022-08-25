Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" во время жеребьевки был в третьей корзине. "Горняки" не могли встретиться с итальянскими "Интером" и "Наполи", австрийским "Зальцбургом", немецкой "Боруссией Дортмунд", португальским "Спортингом" и "Бенфикой", а также немецким "Байером".

В результате донецкий "Шахтер" оказался в группе F. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Группа А

" Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия)

Группа В

"Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер", (Германия), "Брюгге" (Бельгия)

Группа С

"Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория Пльзень" (Чехия)

Группа D

"Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция)

Группа E

"Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо Загреб" (Хорватия)

Группа F

"Реал" (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия)

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Копенгаген" (Дания)

Группа Н

ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль)

23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb