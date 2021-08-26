Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Его соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".



"Динамо" сразится в квартете. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"



Кроме "Динамо" и "Шахтера" - украинские болельщики также смогут болеть за наших соотечественников. В групповом этапе сыграют Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Лунин ("Реал), Руслан Малиновский ("Аталанта "), Роман Яремчук (" Бенфика"), Эдуард Соболь ("Брюгге") и Игорь Пластун ("Лудогорец").



Также особое внимание вызывает молдавский "Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб.



Лига чемпионов



Группа А



1. "Манчестер Сити" (Англия)



2. ПСЖ (Франция)



3. "Лейпциг" (Германия)



4. "Брюгге" (Бельгия)



Группа B



1. "Атлетико" (Испания)



2. "Ливерпуль" (Англия)



3. "Порту" (Португалия)



4. "Милан" (Италия)



Группа C



1. "Спортинг" (Португалия)



2. "Боруссия" (Дортмунд, Германия)



3. "Аякс" (Нидерланды)



4. "Бешикташ" (Турция)



Группа D



1. "Интер" (Италия)



2. "Реал" (Испания)



3. "Шахтер" (Украина)



4. "Шериф" (Молдова)



Группа E



1. "Бавария" (Германия)



2. "Барселона" (Испания)



3. "Бенфика" (Португалия)



4. "Динамо" (Украина)



Группа F



1. "Вильярреал" (Испания)



2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)



3. "Аталанта" (Италия)



4. "Янг Бойз" (Швейцария)



Группа G



1. "Лилль" (Франция)



2. "Севилья" (Испания)



3. "Зальцбург" (Австрия)



4. "Вольфсбург" (Германия)



Группа H



1. "Челси" (Англия)



2. "Ювентус" (Италия)



3. "Зенит" (Россия)



4. "Мальме" (Швеция)

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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