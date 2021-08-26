Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
Сегодня, 26 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Его соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".
"Динамо" сразится в квартете. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"
Кроме "Динамо" и "Шахтера" - украинские болельщики также смогут болеть за наших соотечественников. В групповом этапе сыграют Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Лунин ("Реал), Руслан Малиновский ("Аталанта "), Роман Яремчук (" Бенфика"), Эдуард Соболь ("Брюгге") и Игорь Пластун ("Лудогорец").
Также особое внимание вызывает молдавский "Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб.
Лига чемпионов
Группа А
1. "Манчестер Сити" (Англия)
2. ПСЖ (Франция)
3. "Лейпциг" (Германия)
4. "Брюгге" (Бельгия)
Группа B
1. "Атлетико" (Испания)
2. "Ливерпуль" (Англия)
3. "Порту" (Португалия)
4. "Милан" (Италия)
Группа C
1. "Спортинг" (Португалия)
2. "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
3. "Аякс" (Нидерланды)
4. "Бешикташ" (Турция)
Группа D
1. "Интер" (Италия)
2. "Реал" (Испания)
3. "Шахтер" (Украина)
4. "Шериф" (Молдова)
Группа E
1. "Бавария" (Германия)
2. "Барселона" (Испания)
3. "Бенфика" (Португалия)
4. "Динамо" (Украина)
Группа F
1. "Вильярреал" (Испания)
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
3. "Аталанта" (Италия)
4. "Янг Бойз" (Швейцария)
Группа G
1. "Лилль" (Франция)
2. "Севилья" (Испания)
3. "Зальцбург" (Австрия)
4. "Вольфсбург" (Германия)
Группа H
1. "Челси" (Англия)
2. "Ювентус" (Италия)
3. "Зенит" (Россия)
4. "Мальме" (Швеция)
- Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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