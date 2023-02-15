Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 14 февраля, были сыграны стартовые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
14 февраля
"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:0
Гол: Б. Диас, 7
ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) 0:1
Гол: Коман, 53
Отмененный гол: Мбаппе, 82
Удаление: Павар, 90+2 (вторая желтая карточка)
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче 1/8 финала ЛЧ итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
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