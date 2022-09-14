Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 13 сентября, были сыграны семь матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
2-й тур
13 сентября
Группа A
"Ливерпуль" (Англия) – "Аякс" (Нидерланды) 2:1
Голы: Салах, 17, Матип, 89 – Кудус, 27
Группа B
"Порту" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия) 0:4
Голы: Хутгла, 15 (пен.), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89
"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания) 2:0
Голы: Андрех, 84, Диаби, 87
Группа C
"Виктория" (Чехия) – "Интер" (Италия) 0:2
Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 70
"Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания) 2:0
Голы: Л. Эрнандес, 50, Сане, 54
Группа D
"Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:0
Голы: Паулинью, 90, Гомес, 90+3
"Марсель" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия) 0:1
Гол: Линдстрем, 43
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- 6 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
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