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Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

7 сентября, 2022 среда
05:40
Спорт

Во вторник, 6 августа, были сыграны стартовые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

1-й тур

6 сентября

Группа E

"Динамо" (Хорватия) – "Челси" (Англия) 1:0

Гол: Оршич, 13

"Зальцбург" (Австрия) – "Милан" (Италия) 1:1

Голы: Окафор, 28 - Салемакерс, 40

Группа F

"Лейпциг" (Германия) – "Шахтер" (Украина) 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

"Селтик" (Шотландия) – "Реал" (Испания) 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Группа G

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания) 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83

"Севилья" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:4

Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2

Группа H

"ПСЖ" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 - Маккени, 53

"Бенфика" (Португалия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 2:0

Голы: Р. Силва, 50, Гримальдо, 54

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