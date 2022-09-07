Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 6 августа, были сыграны стартовые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1-й тур
6 сентября
Группа E
"Динамо" (Хорватия) – "Челси" (Англия) 1:0
Гол: Оршич, 13
"Зальцбург" (Австрия) – "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Окафор, 28 - Салемакерс, 40
Группа F
"Лейпциг" (Германия) – "Шахтер" (Украина) 1:4
Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85
"Селтик" (Шотландия) – "Реал" (Испания) 0:3
Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77
Группа G
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания) 3:0
Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83
"Севилья" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 0:4
Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2
Группа H
"ПСЖ" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 2:1
Голы: Мбаппе, 5, 22 - Маккени, 53
"Бенфика" (Португалия) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 2:0
Голы: Р. Силва, 50, Гримальдо, 54
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
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