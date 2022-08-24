Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 23 августа, были сыграны 3 матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей вторника места в групповом этапе ЛЧ получили португальская "Бенфика", израильский "Маккаби Хайфа" и чешская "Виктория Пльзень".
В Лиге Европы сыграет киевское "Динамо", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Карабах".
Лига чемпионов
Квалификация. Раунд плей-офф. Повторные матчи
23 августа
"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 3:0 ( Первый матч – 2:0)
Голы: Отаменди, 26, Рафа Силва, 40, Нерес 43
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) 2:2 ( Первый матч – 2:3)
Голы: Пешич, 27, Иваныч, 43 - Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (авт.)
"Виктория Плзень" (Чехия) - "Карабах" (Азербайджан) 2:1 ( Первый матч – 0:0)
Голы : Копиц, 28, Климент, 73 - Озобич, 38
- 23 августа в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике".
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