Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 16 августа, были сыграны три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Плей-офф раунд квалификации. Первые матчи
17 августа
"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 1:0
Гол: Пеллегрино, 37
" Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция) 2:1
Голы: Клаэссон, 9, Лерагер, 48 – Бакасетас, 79
"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) 2:2
Голы: Чолак, 40, Лоренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78
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