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Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

17 августа, 2022 среда
04:24
Спорт

Во вторник, 16 августа, были сыграны три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Плей-офф раунд квалификации. Первые матчи

17 августа

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 1:0

Гол: Пеллегрино, 37

" Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Турция) 2:1

Голы: Клаэссон, 9, Лерагер, 48 – Бакасетас, 79

"Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) 2:2

Голы: Чолак, 40, Лоренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78

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