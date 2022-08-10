Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 9 августа, были сыграны все матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В итоге в плей-офф вышли киевское "Динамо", норвежский "Буде/Глимт", кипрский "Аполлон", чешская "Виктория Пльзень", сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика", загребское "Динамо", азербайджанский , нидерландский ПСВ и шотландский "Рейнджерс".
В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16-17 и 23-24 августа.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. Повторные матчи
9 августа
"Штурм" (Австрия) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:1)
Голы: Гейлунд, 27 - Овчаренко, 97, Цыганков, 112
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Рояль Унион" (Бельгия) 3:0 (Первый матч – 0:2)
Голы: Тавернье, 45 (пен.), Чолак, 58, Тильман, 79
ПСВ (Нидерланды) – "Монако" (Франция) 3:2 (Первый матч – 1:1)
Голы: Верман, 21, Гутьеррес, 89, Де Йонг, 109 – Марипан, 58, Бен Эддер, 70
"Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:3 (Первый матч – 1:1)
Голы: Траоре, 86 – Зубор, 7, Ваджи, 54, 78
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Лудогорец" (Болгария) 4:2 (Первый матч – 2:1)
Голы : Дрмич, 12, Оршич, 27 (пен.), 44, Петкович, 87 (пен.) - Десподов, 45+4, 49 (пен.)
"Митьюланн" (Дания) - "Бенфика" (Португалия) 1:3 (Первый матч - 1:4)
Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88
"Пюник Ереван" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия) 0:2 (Первый матч – 0:5)
Голы: Канга, 44 (пен.), Павков, 60
"Виктория Плзень" (Чехия) - "Шериф" (Молдова) 2:1 (Первый матч – 2:1)
Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47 (пен.)
"Аполлон" (Кипр) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) 2:0 (Первый матч – 0:4)
Голы: Онженда, 19, Колль, 27
"Жальгирис" (Литва) - "Буде/Глимт" (Норвегия) 1:1 (Первый матч - 0:5)
Голы: Кьереме, 39 - Мугиша, 51
-
9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное