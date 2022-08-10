Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В итоге в плей-офф вышли киевское "Динамо", норвежский "Буде/Глимт", кипрский "Аполлон", чешская "Виктория Пльзень", сербская "Црвена Звезда", португальская "Бенфика", загребское "Динамо", азербайджанский , нидерландский ПСВ и шотландский "Рейнджерс".

В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16-17 и 23-24 августа.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. Повторные матчи

9 августа

"Штурм" (Австрия) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:1)

Голы: Гейлунд, 27 - Овчаренко, 97, Цыганков, 112

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Рояль Унион" (Бельгия) 3:0 (Первый матч – 0:2)

Голы: Тавернье, 45 (пен.), Чолак, 58, Тильман, 79

ПСВ (Нидерланды) – "Монако" (Франция) 3:2 (Первый матч – 1:1)

Голы: Верман, 21, Гутьеррес, 89, Де Йонг, 109 – Марипан, 58, Бен Эддер, 70

"Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан) 1:3 (Первый матч – 1:1)

Голы: Траоре, 86 – Зубор, 7, Ваджи, 54, 78

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Лудогорец" (Болгария) 4:2 (Первый матч – 2:1)

Голы : Дрмич, 12, Оршич, 27 (пен.), 44, Петкович, 87 (пен.) - Десподов, 45+4, 49 (пен.)

"Митьюланн" (Дания) - "Бенфика" (Португалия) 1:3 (Первый матч - 1:4)

Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

"Пюник Ереван" (Армения) – "Црвена Звезда" (Сербия) 0:2 (Первый матч – 0:5)

Голы: Канга, 44 (пен.), Павков, 60

"Виктория Плзень" (Чехия) - "Шериф" (Молдова) 2:1 (Первый матч – 2:1)

Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47 (пен.)

"Аполлон" (Кипр) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) 2:0 (Первый матч – 0:4)

Голы: Онженда, 19, Колль, 27

"Жальгирис" (Литва) - "Буде/Глимт" (Норвегия) 1:1 (Первый матч - 0:5)

Голы: Кьереме, 39 - Мугиша, 51