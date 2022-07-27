Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

26 июля

"Шкупи" (Северная Македония) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:1 (2:3 по сумме двух матчей)

Гол: Адеми, 47

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Лудогорец" (Болгария) 2:1 (2:4)

Голы: Грин, 21, Эмаху, 88 – Каули, 90+1

"Дюделанж" (Люксембург) – "Пюник Ереван" (Армения) 1:4 (2:4)

Голы: Хассан, 21 - Жунинью, 24, Юричич, 54, 85, Отубанджо, 76

"Шериф" (Молдова) – "Марибор" (Словения) 1:0 (1:0)

Гол: Янсоне, 88

"Виктория Пльзень" (Чехия) – ХИК (Финляндия) 5:0 (7:1)

Голы: Перница, 11, Сикора, 21, 73, Гейда, 31, Климент, 84

"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Митьюланн" (Дания) 1:1, серия пенальти - 3:4 (2:3)

Голы: Олатунджи, 9 – Дальсгор, 12

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