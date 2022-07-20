English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника

20 июля, 2022 среда
07:54
Спорт

Во вторник, 19 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. Первые матчи

19 июля

"Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция) 1:0

Гол : Урега, 49

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария) 3:2

Голы : Кади, 17, Ваджи, 36, 66 – Камбери, 65, Крюэзиу, 85 (пен.)

"Пюник" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург) 0:1

Гол : Хаджи, 72

"Лудогорец" (Болгария) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 3:0

Голы : Сотириу, 26, 35, Тиаго, 90+4

"Митьюлланд" (Дания) – АЭК (Кипр) 1:1

Голы : Святченко, 84 – Дюрчо, 81

"Линфиилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:0

Гол : Миллар, 83

"Динамо" (Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония) 2:2

Голы : Адеми, 44, Петкович, 86 – Кеван, 25, Сепас, 89

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Фенербахче
Читайте также:
Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
19 июля, 2022 вторник
Экс-министр транспорта Червоненко стал подполковником
Валерій Залужний
18 июля, 2022 понедельник
Нам удалось стабилизировать ситуацию. Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
18 июля, 2022 понедельник
"Охота" на ПВО NASAMS, которую объявили россияне, – одна из самых сложных задач, которую можно поставить, – главный редактор Defense Express Катков
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.84
    Покупка 35.84
    Продажа 36.86
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
09:47
Латвия
Президент Латвии поддержал идею лишать гражданства за поддержку войны РФ против Украины
09:45
Сеть торговых центров помогла Центру соцподдержки в Киевской области
09:41
Около 38750 военных, 1700 танков и 221 самолет: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:31
Обновлено
Россияне нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие
09:29
Роман Протасевич
Информация о "минировании" самолета с оппозиционером Протасевичем поступила по указанию высшего политуправления Беларуси, - ICAO
09:20
В Украине ликвидировали командира батальона оккупантов Михайлова
09:14
курс доллара
Курс валют 20 июля: стоимость доллара и евро в банках
09:03
На Николаевщине россияне обстреляли дома, произошло возгорание полей, урочища
09:02
Киссинджер указал на ошибки, которые Макрон, Шольц и Байден допускают в условиях глобального кризиса.
08:49
Николай Княжицкий
О "хороших" русских
08:42
Путин
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
08:37
Россияне обстреляли Луганщину минометами, артиллерией и авиацией: повреждены дома
08:28
Британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон
08:03
Россияне из "градов" обстреляли Никопольский район: погибли два человека, ранены еще 9
07:37
Генштаб ВСУ: Идут бои в направлениях Новолуганского, Берестового, Вершины и Ивано-Дарьевки
07:28
В Лазурном ВСУ уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян во время удара по их базе
07:20
Украинка Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике
07:20
Командиры флота РФ проводят профилактические мероприятия по неповиновению приказам и пьянству воинов
07:17
Константин Москалец: Вопреки смерти
06:41
В Афганистане 31 человек пострадал от землетрясения
06:39
США: Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет
06:15
Кремль может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW
05:43
Владимир Путин
Российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров, - Путин
05:20
Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань
05:01
Георгий Бущан
"Динамо" - "Фенербахче": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в еврокубках
04:37
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
04:20
РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода
04:01
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Украинская артиллерия поразила несколько командных пунктов, станции управления и логистические базы РФ на Юге
03:48
Обновлено
Россия нанесла удар по Одесской области
03:45
У россиян нехватка боеприпасов, питания и воды, - ОК "Юг"
03:09
Игорь Рейзлин
Украинец Рейзлин получил "бронзу" на ЧМ по фехтованию
02:44
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
02:01
Зеленская в США встретилась с супругами Байденов
01:34
Олимпиада-2028: определились даты проведения летних Игр
01:19
Россия похитила 400 жителей Запорожской области
01:02
"Барселона" объявила о трансфере Левандовского
00:45
Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя, есть жертвы
00:37
Россия 19 июля 9 раз обстреляла Сумщину
00:28
Госизмена. Против работников ДБР возбуждено дело за уничтожение тайных документов, - СМИ
00:24
ВСУ убили российского наемника-добровольца, который был фанатом Путина и Куценко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV