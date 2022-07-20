Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. Первые матчи

19 июля

"Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция) 1:0

Гол : Урега, 49

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария) 3:2

Голы : Кади, 17, Ваджи, 36, 66 – Камбери, 65, Крюэзиу, 85 (пен.)

"Пюник" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург) 0:1

Гол : Хаджи, 72

"Лудогорец" (Болгария) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 3:0

Голы : Сотириу, 26, 35, Тиаго, 90+4

"Митьюлланд" (Дания) – АЭК (Кипр) 1:1

Голы : Святченко, 84 – Дюрчо, 81

"Линфиилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:0

Гол : Миллар, 83

"Динамо" (Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония) 2:2

Голы : Адеми, 44, Петкович, 86 – Кеван, 25, Сепас, 89

Сегодня, 20 июля, "Динамо" сыграет против "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

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