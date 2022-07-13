Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 12 июля, состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд. Повторные матчи
12 июля
РФШ (Латвия) – ХИК (Финаляндия) 2:1 (4:5 по пен.)
Голы: Зюзин, 48, Панич, 56 – Мурило, 75
Первый матч – 0:1
"Жальгирис" (Литва) – "Балкани" (Косово) 1:0 (0:0, 1:0 доп. вр.)
Гол: Оэвуси, 97
Первый матч – 1:1
"Карабах" (Азербайджан) – "Лех" (Польша) 5:1
Голы: Кади, 14, 74, Озобич, 42, Медина, 56, Гусейнов, 77 – Велде, 1
Первый матч – 0:1
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Шкупи" (Македония) 2:0
Голы: Хуанфри, 32, Касьяро, 69
Первый матч – 0:3
"Шериф" (Молдова) – "Зрински" (Хорватия) 1:0
Гол: Савич, 22 (автогол)
Первый матч – 0:0
"Тирана" (Албания) – "Дюделанж" (Люксембург) 1:2
Голы: Джиджа, 78 – Божич, 49, Синани, 61
Первый матч – 0:1
"Хибернианс" (Мальта) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 0:0
Первый матч – 0:3
"Сутьеска" (Босния и Герцеговина) – "Лудогорец" (Болгария) 0:1
Гол: Сотириу, 53
Первый матч – 0:2
"Викингур" (Исландия) – "Мальме" (Швеция) 3:3
Голы: Гуннарсон, 15, 75, Хансен, 56, – Бирманчевич, 34, Беймо, 44, Кристиансен, 47
Первый матч – 2:3
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15 июня стало известно, что "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с "Фенербахче" .
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