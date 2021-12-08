Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 7 декабря, были сыграны восемь матчей 6-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
Группа А
"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) 2:1
Голы: Собослай, 24, Силва, 71 – Марез, 77
ПСЖ (Франция) – "Брюгге" (Бельгия) 4:1
Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен.) – Риц, 68
Группа B
"Милан" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:2
Голы: Томори, 29 – Салах, 36, Ориги, 55
"Порту" (Португалия) – "Атлетико" (Испания) 1:3
Голы: Оливейра, 90+6 (пен.) – Гризманн, 56, Корреа, 90, Де Пауль, 90+2
Группа C
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Бешикташ" (Турция) 5:0
Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен.), 53, Холланд, 68, 81
"Аякс" (Нидерланды) – "Спортинг" (Португалия) 4:2
Голы : Алле, 8 (пен.), Энтони, 42, Нерес, 58, Бергхюйс, 62 – Сантос, 22, Табата, 78
Группа D
"Шахтер" (Украина) – "Шериф" (Молдова) 1:1
Голы: Фернанду, 42 – Николов, 90+3
"Реал" (Испания) – "Интер" (Италия) 2:0
Голы : Кроос, 17, Ассенсио, 79
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное