Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 23 ноября, были сыграны восемь матчей 5-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
23 ноября
Группа Е
"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия) 1:2
Голы : Гармаш, 70 - Левандовские, 14, Коман, 42
"Барселона" (Испания) – "Бенфика" (Португалия) 0:0
Группа G
"Севилья" (Германия) – "Вольфсбург" (Германия) 2:0
Голы : Хордан, 13, Мир, 90+7
"Лилль" (Франция) – "Зальцбург" (Австрия) 1:0
Гол: Дэвид, 31
Группа F
"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:2
Голы : Роналду, 78, Санчо, 90
"Янг Бойз" (Швейцария) "Аталанта" (Италия) 3:3
Голы: Сичабо, 39, Сьерро, 80, Гефти, 84 - Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88
Группа Н
"Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия) 4:0
Голы : Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5
"Мальме" (Швеция) – "Зенит" (Россия) 1:1
Голы : Риекс, 28 - Ракицкий, 90+2
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
- После этого португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны" .
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