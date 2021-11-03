Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Во вторник, 2 ноября, были сыграны восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
4-й тур
2 ноября
Группа Е
"Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания) 0:1
Гол : Фати, 70
"Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) 5:2
Голы: Левандовские, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морату, 38, Нуньес, 74
Группа G
"Вольфсбург" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) 2:1
Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вобер, 30
"Севилья" (Испания) – "Лилль" (Франция) 1:2
Голы: Окампос, 15 – Дэвид, 43, Иконе, 51
Группа F
"Вильярреал" (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария) 2:0
Голы : Капу, 36, Груневелд, 89
"Аталанта" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 2:2
Голы: Иличич, 12, Сапата, 58 – Роналду, 45+1, 90+1
Группа Н
"Ювентус" (Италия) – "Зенит" (Россия) 4:2
Голы: Дибала, 11, 58 (пен.), Кьеза, 74, Мората,82 - Бонуччи,26 (автогол), Азмун, 90+2
"Мальме" (Швеция) – "Челси" (Англия) 0:1
Гол: Зиеш, 56
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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